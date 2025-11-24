Poste Italiane, Moody's alza rating a "Baa2" con outlook stabile

Moody's

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha alzato ildia "" da "Baa3". L'outlook è passato da positivo a stabile. L'azione odierna riflette il fatto che la qualità del credito di Poste è strettamente(Moody's ha promosso l'Italia dopo 23 anni, alzando il rating a Baa2).Il rating riflette ildi Poste, sostenuto dalla sua posizione di leadership come operatore postale italiano e fornitore di servizi finanziari, nonché dai suoi risultati operativi e dai suoi indicatori di credito costantemente solidi. I risultati operativi di Poste hanno continuato a migliorare nei primi nove mesi del 2025, con un fatturato in crescita del 4% su base annua e un utile operativo che ha raggiunto la cifra record di 2,5 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha confermato il suo obiettivo di EBIT rettificato di 3,2 miliardi di euro per l'intero anno. Questo obiettivo è stato rivisto al rialzo dopo i risultati del primo semestre.L'agenzia di rating prevede che Poste, facendo leva sulla sua ampia base clienti e sulla sua piattaforma di distribuzione, e prevede che i suoi funds from operations si manterranno intorno ai 3 miliardi di euro all'anno fino al 2027.I solidi indicatori di credito dell'azienda, con una leva finanziaria che rimarrà inferiore a 1,5x fino al 2026,necessaria per far fronte al previsto aumento degli investimenti e all'aumento dei dividendi, nonché all'accelerazione della politica di M&A dell'azienda.