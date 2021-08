Etihad Airways, focus sulla riduzione dei costi: perdita dimezzata in 1° semestre

(Teleborsa) -- la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti - ha trasportato 1 milione dinella prima metà dell'anno, rispetto ai 3,5 milioni di un anno fa, con un fattore di carico medio di quasi il 25%. Ilderivante dal trasporto dei passeggeri è stato di 0,3 miliardi di dollari, in calo del 68% su base annua, mentre quello delle operazioni cargo è aumentato del 56% su base annua a 0,8 miliardi di dollari."Mentre la domanda di mercato è stata più lenta a riprendersi del previsto, le nostre prestazioni record di carico hanno continuato a sostenere il business - ha commentato il CFO Adam Boukadida - Allo stesso tempo, abbiamo continuato aper posizionare Etihad in una posizione migliore per massimizzare il valore delle entrate dei passeggeri man mano che i nostri volumi tornano".Etihad si è, con quelli operativi scesi del 27% su base annua da 1,9 miliardi di dollari a 1,4 miliardi di dollari. Anche i costi fissi fissi hanno visto un miglioramento significativo, riducendosi del 22% a 0,3 miliardi di dollari, mentre i costi finanziari si sono ridotti del 22%. Nel complesso, Etihad ha registrato unaper il primo semestre 2021 (metà della perdita di 0,8 miliardi del primo semestre 2020), con l'EBITDA che è passato in positivo a 0,1 miliardi di dollari da -0,1 miliardi nello stesso periodo del 2020.