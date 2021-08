Italia, superindice OCSE indica "segnali di moderazione del ritmo di crescita"

(Teleborsa) - Le grandi economie avanzate, dopo aver sperimentato un netto rimbalzo dalla fase più acuta della pandemia, "mostrano". È quanto indica l'aggiornamento mensile del(l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per il mese di luglio. Questo indicatore è stato ideato per anticipare i punti di svolta dell'attività economica rispetto al trend.Per il mese di luglio, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 100,8 punti dai 100,7 di giugno. Sale anche l'indicatore dell'a 100,8 punti dai 100,6 precedenti. Tra i Paesi membri dell'UE, in Francia l'indicatore sale a 98,9 da 98,8 punti, mentre in Germania cresce a 101,9 da 101,7. In, il leading indicator aumenta a 101,9 da 101,6 punti.Gli ultimi composite leading indicators (CLI, detti sinteticamente superindice) indicano segnali di moderazione del ritmo di crescita al di sopra del livello di tendenza negli. Indicazioni simili sono emerse nel Regno Unito e nell'area euro nel suo complesso, incluse Germania e Italia. Anche in Francia si registrano segnali di moderazione del ritmo di crescita, con il CLI ancora al di sotto del trend.I CLI per le principali economie deiindicano sviluppi divergenti, commenta l'organismo internazionale con sede a Parigi. Continua la crescita costante in Cina (in particolare grazie al settore industriale) e continua la crescita stabile in India, mentre inil CLI continua a indicare un rallentamento della crescita. Insono emersi segnali di rallentamento del ritmo di crescita."Nonostante la graduale revoca delle misure di contenimento del Covid-19 in alcuni Paesi e il progresso delle campagne di vaccinazione, le incertezze persistenti potrebbero comportare fluttuazioni più elevate del solito nel CLI e nelle sue componenti - osserva l'OCSE - Pertanto, i CLI dovrebbero essere interpretati con attenzione e la loro entità dovrebbe essere considerata come un'indicazione della forza del segnale piuttosto che come una misura del grado di crescita dell'attività economica".