Webuild: ponte di Braila in Romania ad oltre il 55% di avanzamento complessivo

Webuild

Fincantieri Infrastructure

(Teleborsa) - Proseguono i lavori per la realizzazione del, in Romania, ilche si distingue per i numerosi primati: con i suoi 1.975 metri di lunghezza, sarà il più lungo della Romania e il terzo ponte sospeso più lungo in Europa per la campata centrale, lunga 1.120 metri.A realizzare l'opera è(per il tramite di Astaldi, ora incorporata in Webuild), al, società giapponese che ha realizzato l', il ponte sospeso più lungo al mondo. La realizzazione del Ponte di Braila ha raggiunto un avanzamento complessivo di oltre il 55% ed. Al momento, sono in corso le attività propedeutiche per la realizzazione dei due cavi portanti del ponte, costituiti da intrecci di fili d'acciaio per una lunghezza complessiva di circa 40.000 km (la circonferenza della Terra). L'impalcato, in segmenti che saranno montati in sequenza come avvenuto per il Ponte Genova San Giorgio, ma con una spettacolare operazione di trasporto fluviale e messa in opera dal fiume, sono praticamente già tutti pronti e sono stati tutti realizzati a Braila in un vicinissimo stabilimento di, partner Webuild anche per la realizzazione di. Un altro esempio di collaborazione ripetuta, con un soggetto che ha maturato una esperienza in fabbricazione di ponti, e proprio con Webuild. Il contratto del Ponte di Braila, del, prevede la progettazione e la costruzione di un ponte sospeso che avrà quattro corsie di marcia, oltre a corsie di emergenza e piste pedonali e ciclabili, e su entrambi i lati verranno costruiti due viadotti di accesso, lunghi 110 metri (incluso il blocco di ancoraggio). È inoltre prevista la realizzazione di circa 21 chilometri di viabilità di collegamento.Il, Società di Stato che fa capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Romania. I lavori sono inclusi nel Master Plan dei Trasporti del Paese e sono finanziati con Fondi UE dedicati (Programma Europeo POIM).