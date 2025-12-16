IGD vende il centro commerciale Winmarkt Diana in Romania per 5,6 milioni

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione

(Teleborsa) -ha perfezionato, tramite la controllata, la vendita del centro commerciale "" di, in, a un investitore privato locale. Si tratta della quinta cessione effettuata nel 2025 nel portafoglio rumeno del gruppo.Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a circa, in linea con il book value dell’asset. A carico del venditore restano i costi relativi ad alcune opere di adeguamento tecnico. Il centro commerciale, situato in una città di oltre 65.000 abitanti, è interamente locato e ospita 27 punti vendita, tra cui Fraher Market, H&M, Flanco, Pepco, Orange e Lensa.Con questa operazione, l’ammontare complessivo deglida IGD nel corso del 2025 sale a circa, superando gli obiettivi di cessione fissati dal Piano Industriale per l’anno in corso.L’amministratore delegato e direttore generaleha sottolineato che la vendita consente di chiudere il 2025 con dismissioni superiori ai target previsti, confermando la solidità del percorso delineato nel Piano 2025-2027, che proseguirà anche nel 2026.