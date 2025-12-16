Milano 11:24
IGD vende il centro commerciale Winmarkt Diana in Romania per 5,6 milioni
(Teleborsa) - IGD – Immobiliare Grande Distribuzione ha perfezionato, tramite la controllata Win Magazin, la vendita del centro commerciale "Winmarkt Diana" di Tulcea, in Romania, a un investitore privato locale. Si tratta della quinta cessione effettuata nel 2025 nel portafoglio rumeno del gruppo.

Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a circa 5,6 milioni di euro, in linea con il book value dell’asset. A carico del venditore restano i costi relativi ad alcune opere di adeguamento tecnico. Il centro commerciale, situato in una città di oltre 65.000 abitanti, è interamente locato e ospita 27 punti vendita, tra cui Fraher Market, H&M, Flanco, Pepco, Orange e Lensa.

Con questa operazione, l’ammontare complessivo degli asset romeni dismessi da IGD nel corso del 2025 sale a circa 21,8 milioni di euro, superando gli obiettivi di cessione fissati dal Piano Industriale per l’anno in corso.

L’amministratore delegato e direttore generale Roberto Zoia ha sottolineato che la vendita consente di chiudere il 2025 con dismissioni superiori ai target previsti, confermando la solidità del percorso delineato nel Piano 2025-2027, che proseguirà anche nel 2026.
