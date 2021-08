Adidas in cima al DAX dopo vendita Reebok ad Authentic Brands

Adidas

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 319,9, con un, e risulta il miglior titolo del DAX 30. Il titolo festeggia la vendita, da parte della multinazionale tedesca, del brand statunitensead Authentic Brands per un massimo di 2,1 miliardi di euro. Adidas aveva annunciato lo scorso dicembre di stare valutando una serie di "alternative strategiche" per il marchio, inclusa una possibile vendita. Il corrispettivo della vendita è minore di quanto Adidas pagò Reebok nel 2006: 3,1 miliardi di euro.La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022. Adidas intende. Il gruppo tedesco ha detto che la vendita di Reebok non ha alcun impatto sulle prospettive finanziarie per l'anno in corso o sul piano al 2025.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 321,4 e successiva a quota 325,8. Supporto a 317.