Milano 13:27
42.992 -1,77%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:27
9.543 -1,37%
Francoforte 13:27
23.261 -1,39%

Londra: balza in avanti Imperial Brands
Bene il produttore di tabacchi, con un rialzo del 2,70%.
