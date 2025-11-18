Milano 13:29
Londra: nuovo spunto rialzista per Imperial Brands
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di tabacchi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Imperial Brands rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Imperial Brands. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 32,93 sterline. Primo supporto visto a 31,44. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
