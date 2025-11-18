Londra: nuovo spunto rialzista per Imperial Brands

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di tabacchi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Imperial Brands
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Imperial Brands
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 32,93 sterline. Primo supporto visto a 31,44. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)