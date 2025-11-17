Milano 17:35
New York: balza in avanti Constellation Brands

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il distributore di birra, vino e alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Constellation Brands rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Constellation Brands segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 130,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 134,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 127,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
