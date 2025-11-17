New York: balza in avanti Constellation Brands

distributore di birra, vino e alcolici

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 130,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 134,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 127,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)