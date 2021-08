KKR vende portafoglio di proprietà industriali per 2,2 miliardi di dollari

KKR

(Teleborsa) -- colosso statunitense del private equity - ha stretto un accordo perdi 14,5 milioni di piedi quadrati a Oxford Properties per circa. Il portafoglio è composto da 149 edifici posizionati in 12 principali mercati industriali degli Stati Uniti, tra cui Dallas, Atlanta, Phoenix, Chicago e Houston. L'operazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi."Quattro anni fa, abbiamo deciso di creare un ampio portafoglio che avrebbe beneficiato die dai cambiamenti delle preferenze dei consumatori", ha spiegato Roger Morales, responsabile delle acquisizioni immobiliari di KKR. "La transazione di oggi non solo dimostra come questa strategia abbia funzionato per i nostri investitori, ma riflette anche l'enorme opportunità di mercato che continuiamo a vedere nel settore immobiliare industriale", ha aggiunto.Dopo il completamento della vendita del portafoglio,nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti. Dal lancio di una piattaforma immobiliare dedicata nel 2011, KKR ha aumentato il patrimonio immobiliare in gestione a circa 32 miliardi di dollari negli Stati Uniti, in Europa e in Asia al 30 giugno 2021.