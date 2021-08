Norges Fund, inflazione maggiore minaccia per mercati

(Teleborsa) - Il più grande fondo al mondo, Norges Fund, detentore dell'1,5% circa del capitale azionario globale, ritiene che l'inflazione rappresenti la preoccupazione più grande per i mercati finanziari.Lo ha affermato il, parlando a Bloomberg: "Penso che l'inflazione sia probabilmente la" - ha detto - aggiungendo che l'aumento dei prezzi "probabilmente colpirà il portafoglio in un modo che non abbiamo visto finora, perché impatterà sia il nostro portafoglio di bond sia quello azionario allo stesso tempo".