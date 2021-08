Vaccini, agenzia Gb: sì Moderna dai 12 anni d'età

(Teleborsa) - L'agenzia regolatoria britannica del farmaco (Mhra) ha autorizzato oggi l'uso nel Regno Unito del vaccino anti Covid prodotto dai laboratori americani"Sono lieta di confermare che il vaccinopoiché è risultato sicuro ed efficace anche in questa fascia di età", ha detto la dottoressanumero uno dell'agenzia, precisando tuttavia che spetta al Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi), l'organismo medico-scientifico indipendente che dà indicazioni al Governo distabilire chi debba essere vaccinato concretamente nel Regno in termini di priorità e di gruppi anagrafici.Il Jcvi si è limitato per ora ad allargare la somministrazione - riservata nel Paese agli over 18 fino a due settimane fa - ai 16enni e 17enni, giudicando meno favorevole il rapporto rischi-benefici per i più giovani; mentre diversi specialisti britannici insistono nel ritenere più urgente la vaccinazione degli adulti nei Paesi poveri o rimasti indietro sul fronte dell'immunizzazione, rispetto a quella dei bambini e dei ragazzini (mediamente non toccati dagli effetti più gravi della pandemia anche in caso di contagio) deiIlè al momento in testa alla corsa vaccinale fra le nazioni medio-grandi del mondo, con oltre 88 milioni di dosi già inoculate, il 77% della popolazione adulta residente doppiamente vaccinato e