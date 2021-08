Afghanistan, talebani promettono amnistia e riconoscimento diritti donne

(Teleborsa) - Rassicurazioni arrivano dal, dopo la presa di Kabul , con l'assicurazione che il nuovo governo intende concederea favore dei funzionari delle istituzioni pubbliche, cui viene chiesto di tornare al lavoro. Segnali dianche nei confronti delle, cui si promettono posti al governo, istruzione e niente più burka, purnel rispetto della Sharia."Ci impegniamo per i diritti delle donne all'interno della Sharia", ha detto il portavoce dei talebaninella prima conferenza stampa post occupazione, dicendosi "orgoglioso" per la liberazione dell'Afghanistan "dopo 20 anni di lotte". "Vogliamo assicurarci che", ha aggiunto il portavoce dei talebani, precisando "nessuno sarà danneggiato,con la comunità internazionale".E dalla comunità internazionale arrivano segnali di cauta apertura, soprattutto dagl, la cuiverso un futuro governo talebano sarà". "Non è escluso lo strumento delle sanzioni nel caso i talebani non rispettassero i diritti umani, in particolare quelli delle donne", ha spiegato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Nel frattempo proseguono le evacuazioni, con l'obiettivo di chiudere le operazioni di ritiro dal suolo afghano entro il 31 agosto.Anche ladel nuovo esecutivo talebano, ma si precisa che questo sarà condizionato al "rispetto degli standard internazionalmente concordati sui diritti umani e sull’inclusione".Daiarriva un, il ripristino della sicurezza e dell’ordine civile", mentre si esprime "profonda preoccupazione per le segnalazioni di gravi violazioni e abusi dei diritti umani".Frattanto il Premier italianoa voluto ringraziare "militari, diplomatici e tutti i cooperanti che per 20 anni sono stati ad Herat, a Kabul e in tutto l'Afghanistan", esprimendo", il cui "sacrificio non è stato vano" - sottolinea - perché hanno "difeso le libertà fondamentali e i diritti delle donne". Draghi afferma che bisogna, tracciare un "bilancio di questi ultimi 20 anni e del ruolo che l'Occidente ha avuto in tutto il mondo arabo", ma ora occorre. Il ruolo che l'Europa è destinata a svolgere nella difesa dei diritti umani - assicura - sarà "decisivo", ma "sarà all'altezza" di questa sfida.