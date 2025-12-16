Milano 12:57
44.176 +0,13%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 12:57
9.706 -0,47%
Francoforte 12:57
24.124 -0,44%

L'ESMA continua a riconoscere LCH e LME Clear come CCP del Regno Unito

Finanza
L'ESMA continua a riconoscere LCH e LME Clear come CCP del Regno Unito
(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha confermato che manterrà il riconoscimento di LCH Limited e LME Clear Limited, due controparti centrali (CCP) stabilite nel Regno Unito.

Questa decisione è stata presa ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), che impone all'ESMA di valutare se le condizioni in base alle quali LCH Limited e LME Clear Limited sono state originariamente riconosciute continuino a essere soddisfatte, alla luce dei recenti sviluppi normativi, di mercato e aziendali.

A seguito della sua revisione, l'ESMA ha stabilito che è opportuno mantenere il riconoscimento di LCH Limited come CCP Tier 2 e di LME Clear Limited come CCP Tier 1. Le decisioni dell'ESMA restano applicabili fino al 30 giugno 2028.

ICE Clear Europe Limited non rientrava nell'ambito di questa revisione, poiché il suo livello di classificazione e il suo riconoscimento sono stati rivisti e confermati nel 2023.

(Foto: ESMA)
Condividi
```