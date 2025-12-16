L'ESMA continua a riconoscere LCH e LME Clear come CCP del Regno Unito

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA
), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha confermato che manterrà il riconoscimento di LCH Limited e LME Clear Limited
, due controparti centrali (CCP) stabilite nel Regno Unito.
Questa decisione è stata presa ai sensi del Regolamento
sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR
), che impone all'ESMA di valutare se le condizioni in base alle quali LCH Limited e LME Clear Limited sono state originariamente riconosciute continuino a essere soddisfatte, alla luce dei recenti sviluppi normativi, di mercato e aziendali.
A seguito della sua revisione, l'ESMA ha stabilito che è opportuno mantenere il riconoscimento di LCH Limited come CCP Tier 2
e di LME Clear Limited come CCP Tier 1
. Le decisioni dell'ESMA restano applicabili fino al 30 giugno 2028.ICE Clear Europe Limited
non rientrava nell'ambito di questa revisione, poiché il suo livello di classificazione e il suo riconoscimento sono stati rivisti e confermati nel 2023.(Foto: ESMA)