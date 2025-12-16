L'ESMA continua a riconoscere LCH e LME Clear come CCP del Regno Unito

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha confermato che, due controparti centrali (CCP) stabilite nel Regno Unito.Questa decisione è stata presa ai sensi delsulle infrastrutture del mercato europeo (), che impone all'ESMA di valutare se le condizioni in base alle quali LCH Limited e LME Clear Limited sono state originariamente riconosciute continuino a essere soddisfatte, alla luce dei recenti sviluppi normativi, di mercato e aziendali.A seguito della sua revisione, l'ESMA ha stabilito che è opportuno mantenere il riconoscimento di LCH Limited come CCPe di LME Clear Limited come CCP. Le decisioni dell'ESMA restano applicabili fino al 30 giugno 2028.non rientrava nell'ambito di questa revisione, poiché il suo livello di classificazione e il suo riconoscimento sono stati rivisti e confermati nel 2023.