Boom debiti PA conferma Italia maglia nera in UE

(Teleborsa) - L, nonostante la legge preveda che il pagamento dei beni e servizi acquistati debba avvenire entro un termine di 30 giorni, spesso non rispettato, L'allarme suiè stato lanciato di nuovo da, segnalando che ilitalianidi legge e addirittura il 24,1% delle amministrazioni comunali, soprattutto nel Sud, impiega ben oltre due mesi per saldare le fatture."I ritardi nei tempi di incasso delle fatturegià colpiti dalla crisi pandemica. In attesa di essere pagati, sono costretti a rivolgersi alle banche per ottenere la liquidità necessaria a mandare avanti l’azienda", segnala il Presidente di Confartigianatoli, ricordando che che ile universale tra i debiti e i crediti degli imprenditori verso la pubblica amministrazione.Il rapporto stilato dall’Ufficio studi di Confartigianato indica che, nel 2020, i, con un aumento di 4 miliardi rispetto al 2019. Cresce anche il loro: nel 2020 equivaleva a, a fronte del 2,7% del 2019 e del 2,6% registrato nel 2018 e nel 2017. "Con queste cifre – sottolinea Confartigianato – l’Italia èdove, in media, i debiti commerciali della Pa rappresentano l’1,7% del Pil"La fotografia scattata da Confartigianato mette in luce leitaliani. Il limite di legge di 30 giorni viene rispettato da 3.134 comuni, pari al 39,7% del totale, cui fanno capo 15,4 miliardi di euro di fatture ricevute. Altri 2.849 comuni, il 36,1% del totale, pagano tra 31 e 60 giorni. A farsi aspettare oltre 60 giorni dai fornitori sono 1.904 comuni, il 24,1% del totale.dove il 44% delle Amministrazioni comunali paga oltre i 60 giorni. Maglia nera alla, con il maggior numero di comuni, pari al 67,1% del totale della regione, che salda le fatture dopo due mesi. Seguono la Sicilia (60,4% dei comuni), il Molise (52,9%), la Campania (51,6%) e il Lazio (51,6%). La classifica provinciale vede la maggiore presenza di comuni "morosi" a(con il 76% degli enti comunali che paga oltre i 60 giorni). Seguono Messina (75,9%), Ragusa (75%), Crotone (74,1%), Vibo Valentia (68%).