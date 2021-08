Leonardo, Profumo: ci sarà ripresa verso EAU, revocati vincoli

(Teleborsa) - Sono stati revocati i(Emirati Arabi Uniti, ndr) "quindi siamo convinti che ciCosì l'amministratore delegato di Leonardo,, a margine del"Credo che sia importante dire che le problematiche" dei mesi scorsi "sono nate in relazione a una delibera del Parlamento connessa alla operatività all'esportazione di alcune tipologie di prodotti verso gli EAU - ha precisato Profumo -. Ad agosto c'è poi stata un'altra delibera del Parlamento che ha revocato questi vincoli alle esportazioni e quindi siamo convinti che ci sarà una ripresa della operatività".Quello dellaha aggiunto Profumo sottolineando che "nel periodo della pandemia,abbiamo aumentato moltissimo la superficie di ciò che può essere attaccato.Nel caso della Regione Lazio abbiamo visto che "l'attacco da parte degli hacker è stato nei confronti di"Il nostro Paese - ha precisato - si sta attrezzando in modo estremamente significativo, con il cloud nazionale" ma anche con l'istituzione di un'Agenzia per la cybersecurity. "Noi comeabbiamo due software in Italia e in Inghilterra che hanno la capacità di proteggere noi stessi e i nostri clienti dagli attacchi". Anche per questo, ha concluso l'a.d. "abbiamo creato una scuola di cybersecurity a Genova dedicata a dare formazione per far sì che gli operatori abbiano comportamenti coerenti con la