Pessima performance per Applied Materials nonostante la trimestrale oltre le attese

Fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

(Teleborsa) - Ilregistra una, che rispetto alla vigilia si attesta a 126,4. Il titolo di Applied Materials è in notevole ribasso, nella quale ha battuto di 13 centesimi la stima degli analisti per l'utile rettificato (risultato di 1,90 dollari per azione).La società ha anchedi mercato, grazie alla domanda per i suoi strumenti di produzione di semiconduttori in un momento in cui i produttori di chip si trovano nel mezzo di una carenza globale Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area divista a 124 e successiva a quota 121,6. Resistenza a 130,4.