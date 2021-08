Superbonus 110%, boom di domande dai condomini ma serve proroga

(Teleborsa) - Lestanno accelerando soprattutto per i condomini e in alcune regioni come Lombardia, Veneto e Lazio, ma ladell'incentivo appare quanto mai, l'ANCE, altrimenti la linfa che sta alimentando le domande si esaurirà per mancanza di tempo.Un bilancio dell'incentivo tracciato nell'ambito della rivista Edilizia Flash, curata dal centro studi dell', segnala anche , ad un anno dall'introduzione del Superbonus 110%, l’incentivo sta mostrando ottimi riscontri sul mercato. Al 1° luglio 2021, risultanolegati al Superbonus, inrispetto alla rilevazione Enea-Mise dello scorso 3 giugno, per undi euro, inrispetto alla precedente rilevazione.Guardando alla distribuzione regionale si evidenziano nelle prime posizioni, seguiti a breve distanza, dalla, ma evidenziano buone performance anche quattro regioni meridionali: Sicilia, Puglia, Campania e Calabria.dove l'incentivo ha richiesto più tempo per affermarsi, anche a causa del più lungo iter burocratico per approvare l'avvio dei lavori. Gli interventi riguardanti i condomini sono arrivati a rappresentare, in termini di importo, ilE si tratta, ovviamente, di lavori con(oltre 500 mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 90 mila euro)."Per consentire al Superbonus di essere pienamente efficace, occorre necessariamentdello strumento, almeno, sostiene l'ANCE, aggiungendo "in caso contrario, a breve cominceranno a bloccarsi le nuove iniziative perché non si potrà garantire, in alcun modo, la conclusione degli interventi".