Vendite a piene mani su Ross Stores dopo guidance deludente

Ross Stores

(Teleborsa) - Seduta drammatica per, che si posiziona a 120,7 con una. Il titolo della catena americana di grandi magazzini discount risulta il peggiore dell'intero S&P 500 dopo la diffusione di una guidance deludente.Sebbene la società abbia registrato un profitto trimestrale di 1,39 dollari per azione, battendo i 98 centesimi del consensus, le sueper il trimestre in corso e per l'intero anno non sono state all'altezza delle previsioni degli analisti.Atteso un ulteriore ripiego verso l'area divista a 119,1 e successiva a 117,5. Resistenza a 125,2.