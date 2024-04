In rosso Wall Street su prospettive di minori tagli dei tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, in flessione dell'1,09% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,95%, terminando la seduta a 5.161 punti. In ribasso il(-0,87%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,7%).Le vendite sono arrivate dopo il, che ha alimentato le preoccupazioni che la Federal Reserve possa attuare meno tagli dei tassi del previsto quest'anno. I verbali della riunione della Fed del mese scorso hanno anche mostrato che alcuni funzionari rimangono preoccupati per il percorso dell'inflazione verso l'obiettivo del 2% della banca centrale.In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,73%),(-1,55%) e(-1,50%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,00%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,95%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,20%.(+1,93%),(+1,58%),(+1,10%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,92%.Scende, con un ribasso del 5,27%.Crolla, con una flessione del 4,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 221K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 79 punti; preced. 79,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%).