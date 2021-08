Credito a PMI con il contagocce. CGIA: "Garanzie statali utili alle banche"

(Teleborsa) - Effetto perverso per lei, che volendo accrescere la liquidità alle imprese, in un momento di grande crisi, si traducono invece in un, che sono riuscite a ridurre la rischiosità e l'esposizione e migliorare la qualità del credito nei loro bilanci., in termini di liquidità aggiuntiva èLa denuncia arriva da uno, associazione rappresentativa di imprese artigiane e PMI, su dati Bankitalia per quanto concerne lo stock dei prestiti in essere e della task force per quanto riguarda le garanzie approntate dal sistema creditizio. Il report rivela che, fra febbraio 2020 e maggio 2021, lobancari erogati alle imprese italiane per fronteggiare la crisi economica èdi euro, sebbene icon gli interventi approvati dal secondo Governo Conte ammontino a, in particolare 173,5 miliardi in capo al Fondo di garanzia per le PMI e 24,1 miliardi in capo a SACE.Questo significa che legià in essere prima dell’avvento del Covid e, ad esempio con il cambio di prestiti a breve con prestiti a medio-lungo termine, non riuscendo realmente ad aumentare la liquidità a beneficio delle imprese. Ed iluna parte di questi miliardi anche, sostituendo le garanzie private legate ai prestiti che aveva erogato prima dell’avvento di queste novità legislative.L’analisi di CGIA evidenzia anche cherodotto dalle garanzie statali, quel quinto che si è tradotto in nuovi prestiti per intenderci,. Guardando ai dati Bankitalia infatti emerge che, dopo l’introduzione delle misure messe a punto dal Conte bis a marzo 2020, lo stock ha cominciato a crescere raggiungendo il picco massimo a novembre 2020, per poi iniziare una lenta discesa fino allo scorso mese diquando si è attestato aLa CGIA denuncia che, che rende sempre meno in termini di interessi attivi,, meno rischiosi e più redditizi.