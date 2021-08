L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+0,79%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

mid-cap

Sesa

Esprinet

bassa capitalizzazione

It Way

Piteco

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 146.238,6 in guadagno dello 0,79%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 932, dopo aver avviato la seduta a 937.Tra leitaliane, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,64%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,50%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 24,06%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,61%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,92%.