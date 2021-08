Vaccini, frenata d'agosto: serve lo sprint

(Teleborsa) - Procede, non con i numeri record dei mesi precedenti, lain Italia che risente dell'E se a dare la spinta è lcon i piùche accelerano, al contrario, laprocede a rilento.Numeri alla mano, nel periodo che va dal 23 luglio al 21 agosto, nel nostro Paese sono state fattedi prime dosi, contro le quasimilioni del mese precedente e le addiritturai quello prima ancora.E, a preoccupare gli esperti, sono proprio glicon oltreche non hanno fatto nemmeno una dose."Nelle nostre rianimazion. E questo a dispetto di chi sostiene la scarsa efficacia del vaccino sulla variante, laddove i dati anche in Italia depongono per una diffusione di questa variante che si aggira intorno all'85-90%". Così, all'Adnkronos Salute, Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi-Emac).Al vaglio, intanto, l'ipotesi di obbligo vaccinale per gli over 50 o per gli over 40. Ad anticipare lo scenario il sottosegretario alla"Questa è l’ultima chiamata alle vaccinazioni. Se entro ildi popolazione che ha avviato il percorso di immunizzazione, dovremo valutare la possibilità di una forma di obbligo".Ieri, intanto, nel nostro Paese si sono registraticon il tasso di positività al. Ancora in aumentonei reparti Covid (+34).