Borsa elettrica, prezzo medio acquisto energia in calo del 4%

(Teleborsa) -, nella settimana da lunedì 16 agosto a domenica 22 agosto 2021. Il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) è sceso arispetto a quello della settimana precedente, quando si era registrato un aumento di oltre il 9%.E' quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico.Sempre secondo le rilevazioni, scendono idi energia elettrica scambiati in borsa, registrando unmentre ladel mercato(+1,7 punti percentuali).I prezzi medi di vendita, sono variati tra 104,11 euro per MWh della sardegna e 128,16 euro/MWh della Sicilia.