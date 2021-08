G7 Afghanistan: Biden resiste al pressing, ritiro truppe 31 agosto

(Teleborsa) - Niente da fare alper le evacuazioni daLo ha sottolineato la cancelliera tedesca"La conferenza, ha detto alla stampa dopo l'incontro che si è svolto in formato virtuale.I talebani saliti al potere in Afghanistannel prevenire il terrorismo e nel rispettare i diritti umani, in particolare quelli delle donne". Così i leader del G7 nella dichiarazione finale diffusa al termine della riunione virtuale d'emergenza dedicata alla situazione afghana. Nel comunicato, i G7 esprimendoammoniscono sul fatto cheunper ildi attacchi terroristici contro altri" Paesi."Chiediamo - si legge -previsti dalcompresi idellee deiCosì la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito la situazione in Afghanistan. "Abbiamo parlato di evacuazione e aiuto umanitario immediato", ha spiegato sottolineando la necessità di un "patto europeo per la gestione della migrazione". "La gestione dei corridoi umanitari, per evitare che persone vulnerabili cadano nelle mani dei trafficanti, va fatta a livello globale" ha dichiarato la presidente che, nel suo intervento, ha ringraziato - tra gli altri -dall'Afghanistan.ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo,nel ribadire l'esigenza "L'evoluzione della situazione ingli aiuti umanitari, lae lasono stati i punti al centro dell'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi durante la riunione straordinaria del G7. L'obiettivo, ha detto, è riuscire a concludere in sicurezza queste operazioni entro fine agosto. Il presidente del Consiglio, in merito, ha sottolineato la necessità di "mantenere un canale di contatto anche dopo lala possibilità di transitare dall'Afghanistan in modo sicuro, assicurando - sin da subito - che le organizzazioni internazionali abbiano accesso all'Afghanistan anche dopo questa scadenza".Il Premier ha poi rivolto un appello ai leader del G7: "che erano destinate alle forze militari afghane verso gli aiuti umanitari. Chiedo a tutti voi di unirvi a questo impegno,