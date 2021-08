Credemleasing, utile primo semestre balza a 15,6 milioni (+100%)

Credem

(Teleborsa) - Credemleasing, società del Gruppospecializzata nel leasing finanziario e guidata dal Direttore Generale Michele Melotti, si conferma in crescita nel primo semestre 2021 con un(+100,2 % a/a e + 15% rispetto al 2019) registrando, peraltro, un, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia nel valore complessivo degli investimenti finanziati (+56%), sia nel numero dei nuovi contratti stipulati (+79,1%).L’utile della società - si legge nella nota dei conti - "ha beneficiato del positivo andamento delle riprese di valore sui crediti deteriorati e delle aggiornate valutazioni dei crediti in bonis che incorporano, in particolare, la revisione degli scenari macroeconomici prospettici in netto miglioramento rispetto a quelli utilizzati al 31/12/2020".(+7,4% a/a) e le commissioni nette pari a 3,2 milioni di euro (+16,1% a/a) che portano il margine di intermediazione a 28,8 milioni di euro, in aumento del 16,2% rispetto al 30 giugno 2020.Laconseguente è rappresentata da unrappresentano il 2,34% del totale crediti della società, in ulteriore riduzione rispetto al dato di fine 2020 (2,98%) ed il grado di copertura dei crediti NPL si assesta al 36,7%."Come Gruppo siamo a fianco dei nostri clienti supportandoli a 360 gradi nella gestione degli investimenti anche alla luce del PNRR che farà da stimolo ad investimenti e crescita. Il potenziamento tecnologico in corso sta agevolando la gestione di più canali di vendita rispondendo sempre più alle diverse esigenze di clientela, fornitori e rete esterne al gruppo; l’innovazione digitale costituisce lo strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra base clienti", dichiara il