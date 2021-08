Afghanistan, Draghi-Lavrov: priorità è stabilizzazione. Di Maio annuncia G20 ad hoc

(Teleborsa) - Il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa,in visita in Italia ha incontrato a Palazzo Chigi il PremierDurante l'incontro si è discusso, in particolare, degli ultimi sviluppi insottolineando gli obiettivi prioritari:ar fronte all'emergenza umanitaria in atto e vegliare sul rispetto dei diritti umani, in particolare delleL'Italia, nell'ambito della presidenza del G20, sta pianificando unAd annunciarlo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa al termine del colloquio con il collega russo Lavrov aggiungendo di contare sulladella Russia."Noi siamo rimasti in contatto con tutte le parti in questi anni in Afghanistan, anche con i Talebani. Ma quando non si raggiungono risultati al tavolo negoziale i conflitti ripartano, e questo e quanto è accaduto in Afghanistan. Noi ve ci è stato promesso un documento in merito", ha detto il ministro degli Esteri russo.Intanto, il giorno dopo gli attacchi kamikaze all'aeroporto di Kabul, costati la vita a più di(secondo alcune fonti addirittura 170), non diminuisce la folla ai cancelli nel disperato tentativo di lasciare il Paese.del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi. Secondo quanto appreso da Ansa, avraà a bordo una cinquantina di afghani ed altro personale; l'arrivo in Italia è previsto per domani mattina. Stasera, invece, giungeranno a Fiumicino altri due velivoli provenienti da Kuwait city, tappa intermedia per i voli dall'Afghanistan, dopo quello atterrato in mattinata conil capo del Comando centrale Usa, il generaleha detto che le forze Usa temono nuovi attacchi dell’Isis nella capitale afghana. I vertici militari sono in allarme per altri probabili