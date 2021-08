CDP, Marco Santarelli assume direzione Affari Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità

(Teleborsa) -sarà il nuovo Responsabile della Direzione Affari Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di. L'incarico sarà efficace a partire da mercoledì prossimo, 1° settembre 2021.Santarelli - ricorda una nota di CDP - proviene dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dove ha ricoperto il ruolo di Consigliere Principale per la Comunicazione. In precedenza, è stato Vicedirettore del settimanale il Mondo (Rcs) e giornalista parlamentare per MF-Milano Finanza.