CNH Industrial sottoscrive accordo per acquisizione del costruttore di escavatori Sampierana

CNH Industrial

(Teleborsa) -annuncia la finalizzazione di un, una società italiana specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine movimento terra, sottocarri e parti di ricambio e per ottenere il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione.Il corrispettivo per l'intera acquisizione (che avverrà su una base debt free cash free) sarà pari ae sarà oggetto ad alcuni aggiustamenti in sede di closing e successivamente. Il corrispettivo sarà finanziato con la liquidità disponibile di CNH Industrial. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel quarto trimestre del 2021, subordinatamente all'avverarsi di alcune condizioni usuali per questo tipo di operazioni."Quest'ultima acquisizione strategica darà un'accelerazione alla crescita del nostro segmento delle macchine per le costruzioni. L'eccezionale portfolio di Sampierana rafforza la nostra presenza in segmenti di mercato critici e fornisce ai nostri concessionari e clienti, prodotti leader di mercato che saranno supportati dei nostri brand, dalla nostra rete di distribuzione e dalla nostra esperienza in campo produttivo" ha detto. "Vorrei ringraziare Stefano Pampalone, Construction President ed il suo team sia per aver finalizzato questo accordo, sia per l'eccellente lavoro fatto per il risanamento del nostro settore delle macchine per le costruzioni, ridefinendo la sua struttura produttiva e riportando il business alla profittabilità – un risultato eccellente considerando le difficoltà del momento".Riconosciuto nel settore delle macchine per le costruzioni per la sua linea di mini e midi escavatori Eurocomach e sottocarri speciali, il, in particolare in Europa, ed è rinomato per affidabilità, qualità e tecnologia innovativa. L'ampio portafoglio prodotti, l'elevata capacità di personalizzazione e i prototipi esistenti di macchine elettriche costituiscono una combinazione ideale rispetto all'approccio focalizzato al cliente e attento alla sostenibilità di CNH Industrial, che consentiranno alla Società di aumentare l'offerta propria di prodotti e tecnologie.Questa acquisizione permetterà al business Construction Equipment di CNH Industrial di integrare i mini e midi escavatori Eurocomach, così come i sottocarri e parti di ricambio Sampierana nella propria attuale gamma prodotto, insieme a quelli già disponibili sulla base di accordi con OEM terzi. E' una conferma, inoltre, dell'delle macchine per le costruzioni, migliorando il proprio posizionamento nel mercato ad alta richiesta degli escavatori mini e midi.Sampierana è presente in Italia, dove si trovano il suo quartier generale ed i siti produttivi. La società ha anche una sua controllata al 100% con un sito produttivo a Kunshan, in Cina.