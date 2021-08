Green Pass, Anief: c'è tempo fino al 10 settembre per aderire ai ricorsi

(Teleborsa) -per poter aderire alper gli insegnanti. Le azioni legali collettive saranno proposte presso ile i, per chiedere l’annullamento e la disapplicazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 111/2021 e di tutte le disposizioni attuative..E' prevista anche una, in quanto le norme del provvedimento sono, laddove prevede dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 l’obbligo di avere ed esibire il green pass per il personale scolastico e universitario, pena la sospensione dal servizio e la sanzione amministrativa. Frattanto, lecontro il certificato "verde" hanno letteralmente spopolato, collezionando"La verità –afferma il Presidente dell'Anief– è che bisogna rivedere il decreto legge 111/2021, cancellando l’obbligo del Green Pass, avviando una seria campagna informativa sulla vaccinazione, destinando i 350 milioni destinati alla sicurezza per il nuovo anno scolastico alla sostituzione del personale, procedendo con test diagnostici salivari a campione tra lavoratori e studenti. E predisporre lo stanziamento del 33% delle risorse europee del Pnrr per lo sdoppiamento delle classi e il raddoppio degli organici, altro tema per il quale stiamo raccogliendo firme attraverso una specifica petizione”.