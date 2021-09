IEG, a Rimini Wellness 2021 spazio al Pilates Junction

(Teleborsa) - Atorna il. Alla prossima edizione della– che si terrànel quartiere fieristico riminese e sulla Riviera Romagnola – un posto di primo piano sarà occupato dauno spazio di approfondimento di tutti gli ambiti di applicazione di questa disciplina sportiva.Tale metodo di allenamento, nato intorno al 1923 in America grazie al suo(da cui prende il nome), combina la filosofia orientale con le discipline fisiche occidentali ed è molto amato dal pubblico sia giovane che più adulto perché ottimo per potenziare le capacità motorie, migliorare la circolazione, rendere mobili articolazioni bloccate, riequilibrare la muscolatura, sbloccare il diaframma e scioglie le tensioni, che spesso, portano ad assumere una postura scorretta.Nei tre giorni della manifestazione professionisti del settore terrannoe ci sarà la possibilità di prendere parte ad unI workshop partiranno dal livello 1 e raggiungeranno quello expertise, e potranno essere seguiti anche singolarmente.Spazio anche aiper imparare a diminuire o eliminare i disturbi causati da Ernia Discale, Stenosi e Spondilolistesi senza l'aiuto dei macchinari, grazie a una serie di movimenti da eseguire sul "mat" con o senza piccoli attrezzi. Il workshop dedicato al Core miofasciale, al diaframma e alla respirazione permetterà invece di entrare in contatto con quello che è considerato il vero fulcro di questo metodo di allenamento. I master trainer spiegheranno ai partecipanti come analizzare e modificare gli esercizi Mat Work in presenza di rigidità o trasporli nella stazione eretta e nella posizione seduta, ma anche studiare e modificare gli esercizi nella posizione teaser.Infine, ci sarà spazio anche per l'analisi della nuova condizione degli insegnanti di oggi, che hanno dovuto imparare a gestire il lavoro da remoto con appuntamenti online, mantenendo rigore, attenzione, allineamenti con semplici modifiche appropriate, nonostante la distanza.