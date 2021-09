Mediobanca acquista Bybrook e potenzia offerta alternative asset management

(Teleborsa) - Avendo ricevuto l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti,tramite la controllatasocietà londinese specializzata nella gestione alternativa del credito, ha, annunciata lo scorso febbraio. È quanto riferisce Piazzetta Cuccia sottolineando che Bybrook è focalizzata suldove ha maturato un solido track record e gestisce circaper conto di investitori istituzionali internazionali."L'operazione – si legge in una nota – rappresenta un ulteriore passo avanti di Mediobanca nella strategia di crescita dellae nell'nche a servizio delle reti distributive del Gruppo". Prima di ByBrook Capital Mediobanca ha rilevatonel 2015, alcune attività dinel 2016, insieme al 50% dipoi incorporata in Mediobanca con il lancio di. La lista si chiude con l'acquisizione delnel 2017, con sede a Ginevra e "un forte approccio Esg". Nell'arco di 5 anni isono cresciuti rispettivamente aeuro ee rappresentano il 25% dei ricavi e il 45% delle commissioni di gruppo."L'– sottolinea la nota – rispondono all'ambizione di creare un operatore leader nella gestione del credito alternativo con circa 9 miliardi di dollari (7,6 miliardi di euro) in attività gestite (Aum) attraverso soluzioni di investimento pubbliche, private, deteriorate e in bonis, e mettendo a fattor comune un consolidato franchise di investimento in leveraged loans".Cairn Capital e Bybrook stringono questa partnership dopo aver entrambi conseguito una "crescita significativa e una forte performance di investimento", spiegano da Piazzetta Cuccia. A seguito della fusione di Bybrook in Cairn Capital,mentre una quota di minoranza sarà detenuta dal senior management di Bybrook e di Cairn Capital.