Agsm Aim chiude semestre in forte crescita: utile più che raddoppiato

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con risultati in forte crescita. Iconsolidati della multiutility attiva nei comuni di Verona e Vicenza si attestano ao, in significativo aumento rispetto ai 555,4 milioni di euro registrati nel precedente esercizio.attestandosi a 71,2 milioni di euro rispetto ai 56,9 milioni dello scorso annoo, passando da 10,6 milioni di eurodi euro.Nel corso dei primi 6 mesi del 2021, gli investimenti di Agsm Aim si sono attestati a 34,4 milioni di euro. In miglioramento anche la posizione finanziaria netta, scesa dai 296 milioni di euro al 30 giugno 2020 ai 235 milioni del 30 giugno 2021.