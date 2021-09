Cibus, Giorgetti: dobbiamo difendere in Europa gli interessi del settore agroalimentare italiano

(Teleborsa) - "Dobbiamo portare più determinazione ed una postura diversa nelle sedi dove dobbiamo difendere gli interessi della nostra, in particolare in". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico,, intervenendo a. "Abbiamo visto norme che calavano dall'alto sul settore determiando la sorte delle nostre imprese o a volte anche la morte", ha aggiunto. "Siccome siamo bravi ed in tutto il mondo se possono comprano prodotti che arrivano dall'agroalimentare italiano cosa deve fare la politica per sostenere gli imprenditori? Da un lato a scopo anche prettamente difensivo dobbiamo difendere la loroe attrezzarci contro evidenti casi di contraffazioni a vari livelli in giro per il mondo. Dobbiamo farlo anche grazie alle tecnologie, con il", ha proseguito."I numeri hanno dimostrato anche nel 2019 e nel 2020, e in piena, che quello agroalimentare è il settore più resiliente in assoluto, quello che ha dato le miglioriin assoluto", ha infine sostenuto il ministro dello Sviluppo economico.