Covid, bozza monitoraggio: in lieve calo Rt, salgono però a 17 le Regioni a rischio moderato

(Teleborsa) - Nel periodo 11-24 agosto 2021, l'calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,92-1,01), prossimo alla soglia epidemica ed in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,01. È stata osservata una lieve diminuzione anche dell'Rt basato sui casi con. È quanto è emerso dalla bozza del monitoraggio settimanale all'esame della cabina di regia che verrà illustrato oggi. L'a livello nazionale dei casi diè pari questa settimana a 74 per 100.000 abitanti (per il periodo 27/08/2021-02/09/2021) rispetto al valore di 77 per 100.000 abitanti del periodo 20-26 agosto 2021 e riportandosi sui valori registrati a metà agosto. L'incidenza è rimasta al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.Salgono a 17 lee Province autonome che questa settimana risultano classificate a, secondo i dati della bozza del Monitoraggio settimanale (erano 10 la scorsa settimana). Le restanti 4 Regioni sono state classificate a rischio basso. Sette Regioni e Province autonome hanno riportato allerte di resilienza. Spicca il caso della, dove i nuovi casi di Covid-19 segnalati in settimana sono in crescita e pari a 9.771. Casi in crescita, nel trend settimanale, anche in Veneto: sono 4.217.Sicilia, zona gialla da lunedì scorso, ancora con gli indicatori decisionali sopra soglia: 22,5% in area medica di pazienti Covid (contro la soglia del 15%) e 13,9% in terapia intensiva (contro la soglia del 10%). Scende l'incidenza di casi per 100mila abitanti: 190,4 contro 200,7.al limite del 15% per l'area medica e intensive sopra il limite con il 13,2%, valori in salita ma incidenza in discesa (117,4 contro 148,5).16,8% in area medica e sotto limite per intensive (8,9%), in crescita.