Poco mossi i listini asiatici, cautela e festività frenano i volumi

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un +0,02%, così come, che continua la giornata sul +0,14%.si muovono in lieve rialzo, seguendo i guadagni di Wall Street e il rimbalzo dei titoli tecnologici USA, sostenuti da segnali diin attenuazione che alimentano le attese di possibili tagli dei tassi Fed nel 2026. Il clima resta però cauto, con volumi ridotti per l’avvicinarsi delledi fine anno.Inl’indice balza oltre l’1% grazie al. Le minute della RBA hanno ricordato però che non sono esclusi rialzi dei tassi nel 2026 se l’inflazione dovesse restare persistente.Poco sotto la parità(-0,2%); poco sopra la parità(+0,22%).Sulla parità(-0,04%); in rialzo(+1,06%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,51%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento per l'è pari 2,04%, mentre il rendimento deltratta 1,83%.