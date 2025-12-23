Poco mossi i listini asiatici, cautela e festività frenano i volumi

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che scambia con un +0,02%, così come Shenzhen
, che continua la giornata sul +0,14%.
I mercati azionari asiatici
si muovono in lieve rialzo, seguendo i guadagni di Wall Street e il rimbalzo dei titoli tecnologici USA, sostenuti da segnali di inflazione
in attenuazione che alimentano le attese di possibili tagli dei tassi Fed nel 2026. Il clima resta però cauto, con volumi ridotti per l’avvicinarsi delle festività
di fine anno.
In Australia
l’indice balza oltre l’1% grazie al comparto minerario
. Le minute della RBA hanno ricordato però che non sono esclusi rialzi dei tassi nel 2026 se l’inflazione dovesse restare persistente.
Poco sotto la parità Hong Kong
(-0,2%); poco sopra la parità Seul
(+0,22%).
Sulla parità Mumbai
(-0,04%); in rialzo Sydney
(+1,06%).
Debole la giornata per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un calo dello 0,51%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,05%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,83%.