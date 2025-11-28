Milano
27-nov
43.220
+0,21%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
27-nov
9.694
+0,02%
Francoforte
27-nov
23.768
+0,18%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 02.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,21%
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,21%
Il Nikkei 225 apre appena sotto la parità a 50.061,43 punti
In breve
,
Finanza
28 novembre 2025 - 01.31
Lieve ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,21%, a quota 50.061,43 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,72% alle 03:50
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dello 0,92%
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dello 0,91%
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-2,42%)
Altre notizie
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)
Borsa: Tokyo avanza dello 0,43% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,20% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,39% alle 03:50
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,65% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,98% alle 03:50
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto