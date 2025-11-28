Milano 27-nov
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,21%

Il Nikkei 225 apre appena sotto la parità a 50.061,43 punti

Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,21%
Lieve ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,21%, a quota 50.061,43 in apertura.
```