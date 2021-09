BCC Milano, utile netto di 13 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) - La Banca di Credito Cooperativo di Milano (BCC Milano) ha chiuso il primo semestre 2021 con undi 12,95 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto al primo semestre del 2020. Ladella banca - parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - in termini di Fondi Propri ha raggiunto quota 306 milioni di euro, con gli indici di solidità patrimoniale ben al di sopra dei requisiti previsti dalle normative vigenti.Laè stata di 4,9 miliardi (+13,13% rispetto a giugno 2020). In particolare, la Raccolta Diretta si attesta a 2,89 miliardi di euro (+15,37%) e la Raccolta Indiretta raggiunge i 2,1 miliardi di euro (+10,08%), mentre gli Impieghi Netti superano quota 2 miliardi di euro (+12,37%). Ilregistra un +23% (35,41 milioni di euro), ilun +14,8% (53,65 milioni di euro) e le Commissioni Nette un +12% (15,14 milioni di euro)."I dati della semestrale ci soddisfano pienamente poiché confermano l'ottimo stato di salute della Banca - ha commentato Giorgio Beretta, direttore generale di BCC Milano - La performance in termini di utile netto è la conseguenza di una crescita progressiva e consolidata dei volumi, abbinata a una continua diminuzione dei crediti deteriorati, frutto di un'attenta strategia nella valutazione, concessione e gestione dei finanziamenti.: sarà ancora un esercizio positivo che ci fornirà importanti risorse da destinare all'economia del territorio".