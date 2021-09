ITA, incontro con i Sindacati: trattativa in salita

(Teleborsa) -avrebbe annunciato la presentazione ai Sindacati di un'ipotesi di accordo sul personale della nuova compagnia, maa firmare senza la presenza del Governo alla trattativa per dare rassicurazioni sulla prosecuzione della cassa integrazione, al momento estensibile solo fino al 2022. Lo affermano i sindacati al termine di unAl tavolo - che riprenderà alle 14,30 - per l'azienda, riferiscono i sindacati, non ci sono il Presidente di Ita, Alfredo Altavilla e l'ad Fabio Lazzerini, ma iL'azienda avrebbe presentato due documenti: uno sulla procedura di cessione degli asset aziendali Alitalia e l'altro, annunciato ma non ancora presentato, su una ipotesi di accordo sul contratto.- ha dichiarato il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito - perchè una serie di argomenti non sono nella disponibilità dell'azienda, in primis gli ammortizzatori sociali. Noi non siamo in grado di firmare niente fino a quando il Governo non si esprimerà chiaramente sugli ammortizzatori sociali". "Purtroppo non c'è nulla di nuovo - ha aggiunto il segretario nazionale della Uilt, Ivan Viglietti -. E' confermato l'approccio unilaterale dell'azienda.C'è poi ilal momento, garantita fino al 22 settembre. Alitalia ha presentato la richiesta di estenderla di un anno, cioè fino al settembre del 2022. I sindacati però chiedono che la Cigs venga estesa fino al 2025, ossia per l'intero arco di piano e per tale motivo chiedono la presenza del Governo al tavolo della trattativa, prima di poter arrivare un qualsiasi tipo di accordo sul personale e sul contratto con Ita.