Giappone, produzione industriale ottobre rivista a +1,5% m/m

(Teleborsa) - Aumenta più del previsto la produzione delle fabbriche giapponesi
a ottobre
2025. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito dell'1,5% su mese
, contro il +1,4% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A settembre si era registrata una salita del 2,6%. Su base annuale
il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento dell'1,6%.
Le consegne
registrano una salita mensile dell'1,7% su mese, mentre le scorte
crescono dello 0,4%.
La ratio scorte/vendite
evidenzia una variazione pari a -2,3%.