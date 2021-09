Terza dose, Speranza annuncia: Partiremo con i fragili da settembre

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 1, tra antigenici e molecolari con la percentuale di positività alle vittime registrate in un giorno. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 6 settembre, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Ancora lala prima regione d'Italia per contagi, partiremo già da settembre con pazienti fragili come gli oncologici o i trapiantati. Su questo punto già Ema e Ecdc si sono espresse. Dunque già nel mese di settembre partiranno in Italia queste prime terze dosi, poi analizzeremo per proseguire con gli over80 e residenti Rsa e personale sanitario, che sono le prime categorie che hanno ricevuto il vaccino e da quale si partirà". Lo ha detto il ministro della Salutealla conferenza stampa a conclusione dei lavori del G20 Salute a Roma.Approvato all'unanimità, intanto, al G20 ilsulla Salute. "E' un documento importante condiviso da tutti i paesi. Voglio sottolineare quattro punti fondamentali per il futuro della sanità: sostegno alla campagna di vaccinazione in tutti i paesi del mondo, in modo che nessuno resti indietro; condivisione dell'approccio One Health considerando esseri umani, animali e ambiente come unico sistema; massima attenzione alnuova stagione straordinaria di investimenti sui servizi sanitari nazionali e rilancio dell'impianto universalistico", scrive Speranza in un post su Facebook,