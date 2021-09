Tpl, Giovannini: serve una riforma profonda, domani il rapporto ai presidenti di Camera e Senato

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,, ha annunciato che laha ultimato il suo lavoro e domani verrà inviato il rapporto sulla riforma delai presidenti delle commissioni di Camera e Senato. "In Italia la quota di spostamenti utilizzando i trasporti pubblici locali è molto inferiore a quella di altri paesi", ha dichiarato ai microfoni di Sky Tg24 Economia. "È venuto il momento di fare unaperché il sistema non solo non funziona ma ha bisogno di una ripensamento profondo e non di una singola norma", ha aggiunto."La ministra De Micheli che mi ha preceduto aveva avviato una commissione di lavoro sulla riforma del trasporto pubblico locale presieduta daperché non solo gli attuali sistemi sono molto disomogenei, ma c'è poi anche il tema dellache richiede un cambiamento del funzionamento del trasporto pubblico locale", ha ricordato Giovannini.