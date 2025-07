Vitalizi, resta il taglio

(Teleborsa) - Confermato dal Collegio di Appello della Camera l'impianto della delibera del 2018 con cui è stato introdotto. Il C(una sorta di Cassazione di Montecitorio) ha quindi respinto il ricorso presentato da circa 800 ex parlamentari, che avevano cercato di eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022. Il taglio era stato deciso nel 2018 sotto la presidenza di Roberto Fico. A rendere nota la decisione è stato un comunicato di Montecitorio.La decisione è stata assunta dall' organismo composto dai deputati Ylenja Lucaselli, Ingrid Bisa, Marco Lacarra, Pietro Pittalis e Vittoria BaldinoLa vicenda è piuttosto tortuosa, e coinvolge in particolare ex deputati anagraficamente più giovani o con alle spalle meno legislature di quelli che nel 2021 hanno beneficiato di una sentenza che nei fatti ha azzerato la delibera Fico. Quest'ultima stabiliva che il vitalizio fosse ricalcolato secondo un coefficiente in cui rientrava il monte dei contributi versati, e gli anni in cui si era beneficiato dell'assegno. Un taglio che, dall'oggi al domani, è arrivato anche al 90% per gli ex parlamentari più anziani.Il loro ricorso nelsulla base del principio costituzionalità di legittimo affidamento, era stato accolto, il che aveva portato a ripristinare il precedente assegno. Il Senato, invece, nel 2022 aveva "salvato" tutti gli ex inquilini di Palazzo Madama, indipendentemente dall'età. Gli 800 ex deputati hanno chiesto quindi un analogo trattamento a quello deciso in Senato, anche per eliminare una situazione "irragionevolmente penalizzante": infatti tutti i risparmi della Camera sui vitalizi ricadono ora solo su di loro (appunto 800 sui circa 3.300 ex deputati complessivi). "Il Collegio di Appello della Camera - si legge nel comunicato - ha esaminato l'appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi, confermando l'impianto complessivo della delibera n. 14 del 2018", cioè quella del presidente Fico."Sono state inoltre confermate le misure di mitigazione già introdotte dall'Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura", cioè quelle relative agli ex più anziani. "L'attuale situazione complessiva riguardante il ricalcolo dei vitalizi e le relative misure di mitigazione rimane quindi invariata", conclude la nota.