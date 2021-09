Banca d'Italia, migliorano le attese post pandemia delle famiglie italiane

(Teleborsa) - La scorsa primavera le attese dellesullagenerale e sul mercato delsono migliorate. Il saldo delle risposte relative alle prospettive generali dell'Italia, pur restando negativo, è fortemente aumentato, la percentuale di famiglie che si attende un peggioramento del quadro generale nei successivi dodici mesi è diminuita di 8 punti percentuali, portandosi al 38%, il valore più basso dall'avvio della rilevazione nella primavera del 2020. È quanto ha riportato lasulla base della quinta edizione dell', condotta a fine aprile, prima dell'allentamento delle misure antiLe interviste, secondo quanto sottolineato in una nota, hanno coinvolto quasi 2.500 nuclei familiari. Anche lesul mercato del lavoro nei successivi dodici mesi sono divenute più favorevoli. Le attese sullasono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a inizio anno, ha aggiunto la Banca d'Italia: oltre il 70% dei nuclei si attende per il 2021 un reddito in linea con quello percepito nel 2020; circa un sesto ritiene che sarà inferiore.I nuclei con capofamigliacontinuano a essere più pessimisti rispetto a quelli con, ha rileva lo studio di via Nazionale, ma il divario si attenua. Come nella precedente edizione dell'indagine, il 30% delle famiglie ha dichiarato di aver percepito nell'ultimo mese unpiù basso rispetto a prima dello scoppio della pandemia. Il peggioramento delle condizioni reddituali è ancora mitigato dalle: tra marzo e aprile, prosegue la nota, avrebbe beneficiato poco più di un quinto dei nuclei di queste misure. La maggior parte delle famiglie ritiene che il valore delle proprie attività finanziarie nel 2020 sia rimasto stabile, un terzo sostiene che sia diminuito, quota che raggiunge il 40% tra quelle il cui capofamiglia è occupato nei settori maggiormente colpiti dalla(ristorazione, turismo, commercio al dettaglio) e raddoppia tra coloro che hanno riportato una riduzione del reddito rispetto a prima dell'emergenza sanitaria. Solo il 7 per cento dei nuclei ha riportato un aumento del valore delle proprienel corso del 2020. L'incremento riguarda prevalentemente le famiglie che dichiarano di arrivare con facilità alla fine del mese.Rispetto alla rilevazione precedente, la quota di nuclei che si aspetta di spendere nei prossimi dodici mesi meno del proprio reddito annuo riuscendo a mettere da parte qualcheè rimasta sostanzialmente stabile. Le attese di risparmio sono maggiormente diffuse anche in questo caso tra le famiglie che arrivano con facilità alla fine del mese, ma sono prevalenti anche tra quelle che indicano di avere. Idirestano condizionati dall'emergenza sanitaria. È ancora elevata (circa 80%, come nella rilevazione precedente) la quota di famiglie che dichiarano di aver ridotto leper servizi di alberghi, bar e ristoranti e di aver fatto meno frequentemente acquisti in negozi dirispetto al periodo precedente la pandemia. Sette famiglie su dieci riportano una minore spesa per i servizi di cura della persona. La contrazione, si legge, ha interessato anche i nuclei che arrivano con facilità alla fine del mese, per i quali pesano soprattutto le misure di contenimento ancora in vigore al momento dell'intervista e la paura del contagio. Lesi confermano nel complesso caute.Oltre i due terzi delle famiglie dichiarano che avrebbero mantenuto invariate le spese pernei successivi tre mesi, un quarto le avrebbe ridotte. Il saldo negativo tra risposte in aumento e in diminuzione è più pronunciato per i nuclei che tra marzo e aprile hanno percepito un reddito più basso rispetto a prima della pandemia e che hanno più difficoltà a fronteggiare le spese mensili; il calo dei consumi riguarderebbe però anche parte di coloro che si aspettano un incremento di reddito nel 2021. Nelle valutazioni delle famiglie, le aspettative di consumo dipendono anche dal successo della, che per un terzo dei nuclei in aprile stava procedendo meglio o in linea rispetto alle attese.