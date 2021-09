Neodecortech, nel 1° semestre fatturato e utile ben sopra i livelli pre-pandemia

Neodecortech

(Teleborsa) -- società attiva nel campo dell'interior design e quotata al MTA - ha registrato unpari a 82,4 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in aumento del 24,2% rispetto al primo semestre 2019 e del 51,2% rispetto al primo semestre 2020 (periodo impattato in maniera significativa dalla chiusura degli stabilimenti produttivi). L'è stato pari a 9,8 milioni di euro (+74.4% sul 2020 e +39,1% sul 2019), mentre l'consolidato è stato pari a 3,1 milioni di euro (0,2 milioni al 30 giugno 2020 e 1, 1 milioni al 30 giugno 2019)."È continuato il trend di crescita del fatturato già osservato sia nel secondo semestre 2020 che nel primo trimestre 2021 - ha commentato l'AD Luigi Cologni - Alla formazione dei, oltre al buon andamento del mercato, ha contribuito anche il graduale e crescente apporto delle vendite delle nuove linee di prodotto di Neodecortech". "Tutto questo è avvenuto nonostante l'importante(cellulosa, biossido di titanio, resine, pvc) e, in talune circostanze, del loro shortage", ha aggiunto.Laal 30 giugno 2021 si attesta a 41 milioni di euro, in riduzione di 7,2 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2020 (quando era pari a 48,2 milioni di euro), e in linea alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 pari a 39,9 milioni di euro, dopo aver effettuato investimenti per 4,7 milioni di euro e pagato dividendi per 1,2 milioni di euro.