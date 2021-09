Coinbase Global

(Teleborsa) - Affondacon i prezzi allineati a 254,6 per una. Il titolo dell'exchange di criptovalute statunitense accusa la possibile azione legale della Securities and Exchange Commission (SEC), di cui la stessa società ha dato oggi conto in una comunicazione sul suo blog.Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area distimata a 252,1 e successiva a quota 249,5. Resistenza a 258,9.