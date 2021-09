FED, Beige Book: la crescita dell'economia USA è rallentata a luglio e agosto

(Teleborsa) -. Lo afferma la Federal Reserve nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria. "La decelerazione nell'attività economica è in gran parte attribuibile al calo dei settori della ristorazione, dei viaggi e del turismo, che riflette i problemi di sicurezza dovuti allae, in alcuni casi, alle restrizioni ai", si legge nel rapporto.Queste due non sono però le uniche cause del rallentamento dell'economia. Gli altri settori in cui la crescita ha rallentato o l'attività economica è diminuita sono stati quelli vincolati da, in contrapposizione all'indebolimento della domanda. "In particolare - si legge nel rapporto della banca centrale - la debolezza delle vendite di auto è ampiamente attribuibile alle scarse scorte di magazzino e alla continua, mentre la limitata attività di vendita di case è attribuibile alla scarsa offerta".La domanda di lavoro ha continuato a rafforzarsi nei due mesi estivi in questione, ma il mercato del lavoro rimane caratterizzato da "e, in molti casi, ostacolano l'attività imprenditoriale". Secondo l'analisi della FED, hanno contribuito a queste carenze l'aumento del turnover, i prepensionamenti (soprattutto nell'assistenza sanitaria), le esigenze di assistenza all'infanzia, le sfide nella negoziazione delle offerte di lavoro e maggiori indennità di disoccupazione".L'inflazione rimane stabile e a un ritmo elevato. "Con la pervasiva carenza di risorse, lehanno continuato a essere diffuse - viene sottolineato - La maggior parte dei distretti ha notato un aumento sostanziale del costo deie dei prodotti a base di metalli, delle merci e dei trasporti, dei servizi e materiali da costruzione, con la notevole eccezione delil cui costo è sceso da un livello eccezionalmente elevato".