Positiva Intuit dopo l'annuncio dell'acquisizione di Mailchimp

Intuit

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,45% e si attesta a 565,5. Il titolo della società statunitense produttrice di software finanziari è positivo dopo aver annunciato, piattaforma di automazione del marketing e servizio di email marketing. Fondata ad Atlanta nel 2001, Mailchimp ha 13 milioni di utenti totali a livello globale, 2,4 milioni di utenti attivi mensili e 800.000 clienti paganti. Il 50% dei clienti è al di fuori degli Stati Uniti.Insieme, Intuit e Mailchimp lavoreranno per realizzare una. Questa - spiega una nota - consentirà loro di "portare la propria attività online, commercializzare la propria attività, gestire le relazioni con i clienti, beneficiare di approfondimenti e analisi, venire pagate, pagare i dipendenti e ottimizzare il flusso di cassa".Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista a quota 568,7 e successiva a 574,8. Supporto a 562,7.