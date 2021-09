Microsoft, buyback da 60 miliardi di dollari e dividendo in crescita dell'11%

Microsoft

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha deliberato un, che riflette un aumento del 6 centesimi (o dell'11%) rispetto al dividendo del trimestre precedente. Il board della azienda d'informatica ha inoltre approvato un nuovo. Il nuovo piano di buyback, che non ha data di scadenza, può essere terminato in qualsiasi momento.Il CdA ha infine approvato ladi Microsoft. "Ciò riflette il ruolo di leadership unico che Brad svolge per l'azienda, il nostro consiglio di amministrazione e me, con i governi e altri stakeholder esterni in tutto il mondo", ha affermato Satya Nadella, chairman e CEO di Microsoft.