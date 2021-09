Al via il 61esmo Salone Nautico di Genova, Giovannini: giorno importante per l'Italia

(Teleborsa) - Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,, e del presidente di Confindustria,, è stata inaugurata la 61esima edizione del Salone Nautico di Genova . Più di mille espositori e mille barche su 200 mila metri quadrati di superficie (l'85% all'aperto) con il 14% in più di spazi a terra e il 19% in più in acqua rispetto all'anno scorso.Presenti tutti i grandi marchi, i principali cantieri italiani ed esteri con i modelli di punta e molte presentazioni in anteprima delle novità dalla vela a yacht e superyacht a motore, alle imbarcazioni pneumatiche, frae nuovi materiali che guardano a prestazioni, comfort e sostenibilità. "È un giorno importante per l'Italia. Il successo di questo Salone è la testimonianza della capacità di una città e della forza di una", ha dichiarato Giovannini. "Sappiamo che dobbiamo sviluppare di più la nostra portualità e la nautica da diporto. Ilinveste come non mai proprio su questi settori", ha aggiunto.Per garantire la sicurezza l'ingresso è possibile solo con il, il biglietto è nominativo e si acquista solo on line. Per supportare l'organizzazione la Regione Liguria ha allestito al Nautico unaperper il rilascio immediato del Green Pass, due per il controllo della temperatura e uno